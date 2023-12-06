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Kasım ayında küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %58’i Çin’e verildi

Çarşamba, 06 Aralık 2023 09:39:49 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %58’i bu yılın Kasım ayında Çin’e, %36’sı ise Güney Kore’ye verildi.

Söz konusu ayda, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişleri yıllık %53 düşüşle 1,59 milyon kompanse gros ton (CGT) seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %20 düşüşle 38,1 milyon CGT yeni gemi siparişi verilirken Çinli ve Güney Koreli gemi işletmelerinin yeni gemi siparişlerindeki payı sırasıyla 22,1 milyon CGT (%58) ve 9,6 milyon CGT (%25) oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa 

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