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Kardemir ve Amsted Rail küresel satış ve dağıtım iş birliği anlaşması yaptı

Çarşamba, 24 Haziran 2026 10:01:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), ABD merkezli demir yolu ekipmanları tedarikçisi Amsted Rail Company, Inc. ile daha önce imzaladığı mutabakat anlaşması kapsamında yürütülen müzakerelerin tamamlanmasının ardından 18 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe giren Ana Tedarik ve Yeniden Satış Sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Kardemir tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma, şirketin yüksek katma değerli ürünlerde küresel pazarlardaki konumunu güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım teşkil ederken, tarafların üretim kabiliyetleri, teknik uzmanlıkları ile satış ve pazarlama kaynaklarını bir araya getiren küresel bir ticari iş birliği çerçevesi oluşturuyor. Anlaşma kapsamında uluslararası proje ve ticari fırsatlar iş birliği kurma hedefiyle şekilde değerlendirilecek.

Demir yolu vagonlarına yönelik alt takım ve vagon ucu bileşenleri alanında dünyanın önde gelen tedarikçileri arasında yer alan Amsted Rail’in altı kıtaya yayılan pazar erişimi ve dağıtım kabiliyetinin Kardemir’in entegre üretim altyapısı ve demir yolu ürünlerindeki teknik yetkinlikleriyle tamamlayıcı bir değer zinciri oluşturması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kardemir, yüksek katma değerli ürün segmentlerinde ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında Çek Cumhuriyeti merkezli bir müşterisiyle yaklaşık 2,25 milyon $ değerinde demir yolu tekerleği tedarik anlaşması imzaladığını duyurmuştu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi  Kardemir 

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