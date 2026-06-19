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Kardemir Çek Cumhuriyeti ile 2,25 milyon $’lık demir yolu tekerleği ihracat anlaşması imzaladı

Cuma, 19 Haziran 2026 12:04:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), yüksek katma değerli ürün segmentlerinde ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdürürken, demir yolu sanayisine yönelik ürünlerinin küresel pazarlardaki varlığını genişletmeye devam ettiğini duyurdu.

Bu strateji kapsamında şirket, Çek Cumhuriyeti merkezli bir müşterisiyle yaklaşık 2,25 milyon $ değerinde demir yolu tekerleği tedarik anlaşması imzaladığını bildirdi. Söz konusu ürünlerin, şirket tarafından üretilen ve uluslararası pazarlara ihraç edilen ilk demir yolu tekerleği olma özelliğini taşıdığını vurguladı.

İlk sevkiyat gerçekleştirildi

Şirket, anlaşmanın ürün portföyünü çeşitlendirme ve ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirme hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Anlaşma kapsamındaki ilk sevkiyatın 18 Haziran 2026 tarihinde başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Kardemir, uluslararası standartlara uygun olarak yıllık 200.000 adet demir yolu tekerleği üretim kapasitesi olduğunu aktardı. Ürün portföyünde yük vagonları, yolcu vagonları, lokomotifler, yüksek hızlı trenler ve hafif raylı sistemler için tekerlekler yer aldığını dile getirdi. Ayrıca yerel demir yolu tekerleği üretiminin, Türkiye demir yolu sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında ve ithalata bağımlılığın azaltılmasında önemli rol oynadığının altını çizdi.

Avrupa’daki müşteri ağı genişliyor

Kardemir, demir yolu tekerleği üretimindeki uzmanlığı, kalite standartları ve sürdürülebilir üretim uygulamalarından yararlanarak Avrupa ve diğer bölgelerdeki müşteri ağını genişletmeye devam ettiğine dikkat çekti. Şirket, demir yolu tekerleği, tekerlek takımı ve ray üretimiyle yerel demir yolu sanayisinin gelişimine katkı sağlamayı sürdürürken, stratejik ürün ihracatını artırarak ülke ekonomisine destek vermeye devam edeceğini kaydetti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi  Kardemir 

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