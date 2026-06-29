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Kardemir Bulgaristan ile imzaladığı yeni anlaşmayla demir yolu tekerleği ihracatını artırıyor

Pazartesi, 29 Haziran 2026 11:57:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), yurt dışından yeni bir demir yolu tekerleği siparişi aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Bulgaristan’daki bir müşteriyle yaklaşık 2,5 milyon $ tutarında demir yolu tekerleği tedarik anlaşması imzalandığı ve demir yolu tekerleklerinin bu yıl içerisinde üretilerek teslim edileceği bildirildi. Kardemir, söz konusu anlaşmanın ihracat pazarlarındaki büyüme stratejisini desteklediğini ve katma değerli ürün portföyüne yönelik uluslararası talebin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Anlaşma ihracat stratejisini güçlendiriyor

Kardemir, demir yolu tekerleklerinin uluslararası kalite standartlarına uygun olarak ileri üretim teknolojileriyle üretildiğini ifade etti. Şirket, yeni sözleşmenin demir yolu sanayisine yönelik stratejik üretim kabiliyetlerini güçlendirme ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunu kaydetti. Ayrıca anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek teslimatlarla yerel katma değerli ürünleri küresel müşterilere sunarak ihracat performansına katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Kardemir, kısa süre önce Çek Cumhuriyeti merkezli bir müşterisiyle de demir yolu tekerleği tedarik anlaşması imzalamıştı. Ayrıca ABD merkezli demir yolu ekipmanları tedarikçisi Amsted Rail Company, Inc. ile ana tedarik ve yeniden satış anlaşması imzalayarak küresel demiryolu pazarlarındaki varlığını daha da güçlendirmişti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi  Kardemir 

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