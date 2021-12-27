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Kardemir önümüzdeki yılın Ocak-Mart dönemi için satış miktarlarını açıkladı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 13:35:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), önümüzdeki yılın Ocak-Mart dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük, profil ve kangal/çubuk satış miktarlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, fiyat listeleri üzerinden, %30’u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere, 140.000 mt nervürlü inşaat demiri, 152.000 mt kütük, 100.000 mt profil ve 111.000 mt kangal/çubuk satışı yapılacağı belirtildi.

Kardemir, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30 Aralık 2021, Perşembe günü, saat 17.30’a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.


Etiketler: yarı ürünler  Türkiye  Kardemir  uzun ürünler  kütük  Avrupa  çelik üretimi  inşaat demiri  profil  |  benzer haberler »


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