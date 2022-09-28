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Kardemir Ekim-Aralık dönemi için satış miktarlarını açıkladı

Çarşamba, 28 Eylül 2022 14:02:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın Ekim-Aralık dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük, profil ve kangal/çubuk satış miktarlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, fiyat listeleri üzerinden %30’u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere, 110.000 mt nervürlü inşaat demiri, 232.000 mt kütük, 112.000 mt profil ve 115.000 mt kangal/çubuk satışı yapılacağı belirtildi.

Kardemir, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30 Eylül 2022, Cuma günü, saat 17.00’a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.


Etiketler: İnşaat Demiri Kütük Profil Yarı Mamul Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi  Kardemir 

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