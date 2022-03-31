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Kardemir Nisan-Haziran dönemi için satış miktarlarını açıkladı

Perşembe, 31 Mart 2022 11:36:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın Nisan-Haziran dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük, profil ve kangal/çubuk satış miktarlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, fiyat listeleri üzerinden %30’u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere, 125.000 mt nervürlü inşaat demiri, 196.000 mt kütük, 111.000 mt profil ve 135.000 mt kangal/çubuk satışı yapılacağı belirtildi.

Kardemir, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 31 Mart 2022, Perşembe günü, saat 17.30’a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.


Etiketler: inşaat demiri profil kütük uzun ürünler yarı ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi  Kardemir 

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