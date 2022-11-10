İDÇ’nin satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde %140,7 arttı

Perşembe, 10 Kasım 2022 09:56:56 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında, İDÇ bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 83,1 milyon TL net kâra kıyasla 426,4 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %140,7 artış göstererek 17,33 milyar TL olurken, söz konusu dönemde İDÇ 2021 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 726,3 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 2,68 milyar TL faaliyet kârı kaydetti.

İDÇ’nin yaptığı açıklamaya göre, Ocak-Eylül döneminde şirketin kütük üretimi yıllık %7,9 düşüşle 1,02 milyon mt olurken, inşaat demiri üretimi yıllık %11,3 düşüşle 635.686 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %3,3 artışla 254.454 mt oldu. İlk dokuz ayda şirket yıllık %10,4 düşüşle 203.504 mt profil üretti.

Bununla birlikte, 2022 yılının ilk dokuz ayında İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %5,7 düşüşle 1,1 milyon mt olurken, ihracat satışları yıllık %28 düşüşle 233.142 mt seviyesinde kaydedildi.

İDÇ yılın ilk dokuz ayında hammadde ve nihai mamul fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ortalama olarak arttığını belirtti. Söz konusu dönemde döviz kurunun yükselmeye devam etmesi finansman zararının oluşmasına neden oldu.