Karçel, MUGEM Projesi kapsamında ASFAT için liman vinci üretecek

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Karçel A.Ş., savunma sanayisine yönelik stratejik projelerdeki faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Karçel, Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ile imzaladığı sözleşme kapsamında Türk Donanması’nın en büyük gemisi olması planlanan Millî Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi için bir adet 30/5 mt kapasiteli yeni nesil liman vinci üretecek. Sözleşme kapsamında ayrıca 35 mt kapasiteli mevcut bir liman vincinin modernizasyonu da Karçel tarafından gerçekleştirilecek.

Söz konusu çalışmaların MUGEM Projesi kapsamında üretim ve lojistik süreçlerinin kesintisiz, verimli ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yapısal çelik, ağır sanayi montajı ve vinç üretimi alanlarında faaliyet gösteren Karçel, nitelikli insan kaynağı, mühendislik kabiliyeti ve ileri üretim altyapısıyla savunma sanayisine yönelik projelerde yer almaya devam edeceğini bildirdi.