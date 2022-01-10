KARÇEL 2021’de üretim rekoru kırdı

Pazartesi, 10 Ocak 2022 14:55:59 (GMT+3) | İstanbul

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (KARÇEL) 2021 yılında üretim rekoru kırdığını açıkladı.

Şirket geçtiğimiz yıl 22.412 mt seviyesinde üretim gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, Thyssenkrupp, Kwansoo, Siempelkamp, Outotec ve Bedeschi SPA gibi şirketlerin onaylı tedarikçi listesinde yer alan KARÇEL, üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla birçok yeni sertifika aldı.

2021 yılının sonunda Türkiye’nin ilk çinko izabe tesisini tamamlayan KARÇEL’in birçok projesinin devam ettiği bildirildi. Öte yandan şirket, ülkenin ilk elektrikli araç üretim tesisi Ford Otosan’ın yanı sıra, Irak Erbil Çelikhane Binası imalatı, Senegal Stadyum Kanopi çelik imalatı, Tayland’da gerçekleştirdiği rafineri modernizasyonu ve Benin’de otel yapısal çelik imalatıyla Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamaya devam ediyor.