Kanada’da yeni konut fiyatları Temmuz ayında %0,4 arttı

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 09:52:18 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’nın 27 büyükşehrinde yeni konut fiyatları, Temmuz ayında %0,4 artış gösterdi. Söz konusu artış, 2020 yılının Aralık ayından bu yana kaydedilen en yavaş artış olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda, ülkenin en pahalı şehirleri Toronto ve Vancouver’da yeni konut fiyatlarının artış hızı, ülke ortalamasına kıyasla daha yavaş oldu.

27 büyükşehrin 19’unda yeni konut fiyatlarının arttığı, en fazla artışın Oshawa’da gerçekleştiği bildirildi. Toronto’ya yakın olması, uzaktan çalışmanın artması, daha büyük konut ihtiyacının doğması ve Toronto’ya seyahat edenler için ucuz bir alternatif olmasına bağlı olarak Oshawa’da yeni konut fiyatlarının arttığı belirtildi.

Ontario’nun uygun fiyatlı bölgelerinden biri olarak bilinen Greater Sadbury’de yeni konut fiyatları Temmuz ayında %1,9 artış gösterdi. Düşük arz, fiyat artışında etkili oldu. Söz konusu ayda, Kanada Gayrimenkul Birliği, stok seviyelerinin, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olan ortalama 5,1 aydan 1,1 aya ve ilanların ise 319 adede gerilediğini ifade etti. Söz konusu düşüş, son 30 yılın Temmuz ayı ortalamasının en düşük seviyesi oldu.

Ülkede, yeni konut fiyatları, Temmuz ayında yıllık %11,9 arttı. Bu yılın ikinci çeyreğinde, müstakil ev inşaat fiyatlarının %23,9 ve sıra ev inşaat fiyatlarının ise %24,4 arttığı bildirildi.