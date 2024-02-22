Kanada’da yeni konut fiyat endeksi Ocak ayında %0,1 düştü

Perşembe, 22 Şubat 2024 09:55:49 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyat endeksi bu yılın Ocak ayında aylık %0,1 ve yıllık %0,7 düşüş kaydetti. Aynı ayda 27 büyükşehrin 21’inde yeni konut fiyatları gevşedi ya da sabit kaldı.

Aralık ayında en çok aylık düşüş yaşayan şehirler %0,4 ile Ottawa olurken Ottawa’yı %0,3 ile Vancouver, %0,3 Montréal ve %0,2 ile Calgary takip etti.

En büyük artışlar ise %0,8 ile Edmonton ve %0,4 ile Trois-Riviéres’te görüldü. Bu iki büyükşehirdeki müteahhitler fiyat artışının arkasında yükselen inşaat maliyetlerini ve toparlanan piyasa koşullarını gösterdi.

Yıllık bazda en büyük düşüş yaşayan şehirler %5 ile Ottawa ve %3,2 ile Victoria olurken en büyük artışla %3,3 ile Québec ve %2,5 ile Calgary’de kaydedildi.