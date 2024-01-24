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Kanada’da yeni konut fiyat endeksi Aralık ayında yatay

Çarşamba, 24 Ocak 2024 09:27:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyat endeksi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık bazda yatay seyrederken yıllık %0,9 düşüş kaydetti.. Aynı ayda 27 büyükşehrin 21’inde yeni konut fiyatları gevşedi ya da sabit kaldı.

Aralık ayında en çok aylık düşüş yaşayan şehirler %1,2 ile Halifax ve %0,9 ile Regina olurken düşüşlerin piyasanın zayıf performansından kaynaklandığı belirtildi. Calgary (%0,4), Saskatoon ve Sherbrooke (%0,2) ise inşaat maliyetlerine bağlı olarak en fazla artış kaydeden şehirler oldu. 

2023 yılının Aralık ayında yıllık bazda en fazla düşüş kaydeden şehirler %4,8 ile Ottawa ve %4,2 ile Victoria olurken bu iki şehir geçtiğimiz yılın aynı ayında yıllık %6,6 ve %3,7 artış kaydetmişti. İki şehirde de ikinci el konut satışları yavaşladı. 

Bahsi geçen ayda daha ucuz piyasalar arasında yer alan Québec %3,3 ve Calgary %2,7 artış yaşadı. Ülke genelinde tek haneli ikinci el konut fiyatları 799.100 $ seviyesinde yer alırken bu rakam Québec’te 392.500 $ ve Calgary’de 635.000 $ olarak kaydedildi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İnşaat 

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