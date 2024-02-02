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Kanada’da konut inşaat maliyetleri dördüncü çeyrekte yükseldi

Cuma, 02 Şubat 2024 09:21:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

Kanada’da konut inşaat maliyetleri geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekte kaydedilen %1,2’lik artışın ardından yıllık %0,9 yükseldi. Geçen çeyrekte %1,3 yükselen konut dışı inşaat maliyetlerinde ise yıllık %0,7 artış gözlendi.

2023’ün dördüncü çeyreğinde gözlenen yavaşlama hem konut hem de konut dışı inşaat maliyetlerine baskı uygulamaya devam etti.

11 büyükşehirde konut inşaat maliyetleri aynı dönemde yıllık %6 artış gösterirken konut dışı inşaat maliyetleri %5,4 yükseldi.

11 büyükşehrin 10’unda konut inşaat maliyetleri artış kaydetti. Calgary ve Vancouver’daki konut inşaat maliyetlerindeki artış %1,7 ile başı çekerken büyük şehirlerden yalnızca Edmonton’ta fiyatlar düşüş yaşadı ve %0,1 geriledi. Konut dışı inşaat maliyetleri ise 7 büyükşehirde düşerken en büyük artışlar %1 ile Winnipeg ve Saskatoon’da kaydedildi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İnşaat 

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