Kanada’da yeni konut fiyat endeksi Kasım ayında %0,2 düştü

Salı, 19 Aralık 2023 09:48:21 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyat endeksi Kasım ayında aylık bazda %0,2 düşüş gösterdi. Aynı ayda 27 büyükşehrin 25’inde yeni konut fiyatları geriledi ya da sabit kaldı.

Kasım ayında en çok aylık düşüş yaşayan şehirler %1,2 ile Sherbrooke ve %1,2 ile St. Johns ve Hamilton olurken düşüşlerin piyasanın zayıf performansından kaynaklandığı belirtildi.

Ülkede yeni konut fiyatları yıllık bazda ise %0,9 gevşedi ve 20 büyükşehirde düşüş görüldü.

2023 yılının Nisan ayından beri yıllık bazda görülen düşüşlerin Kanada’da artan faiz oranlarından kaynaklandığı belirtildi. Kanada Bankası 2022 yılının Mart ayı ile 2023 yılının Temmuz ayları arasında enflasyonu dizginlemek için politika faiz oranını düzenli olarak artırdı. Dolayısıyla mortgage fiyatları da artış gösterdi ve konut talebinin güçsüzleşmesi yeni konut fiyatlarının düşmesine neden oldu. Kasım ayında politika faiz oranı %5 seviyesinde yer alırken ulusal endeks 124,4 seviyesinde yer aldı.

En büyük yıllık düşüşler %4,7 ile Ottawa ve %4,2 ile Victoria’a gözlemlenirken Québec ve Calgary eyaletlerinde sırasıyla %3,2 ve %2,4 artış kaydedildi.