Kanada’da yeni konut fiyatları Şubat ayında %1,1 arttı

Pazartesi, 21 Mart 2022 10:04:59 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları bu yılın Şubat ayında aylık %1,1 yükseldi. 27 büyükşehrinin 18’inde yeni konut fiyatları artarken, dokuzunda değişiklik göstermedi.

Şubat ayında da inşaat malzemeleri ve iş gücü maliyetleri yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Ocak ayında kaydedilen %15 ve Aralık ayında kaydedilen %31,8 artışların ardından yumuşak kerestenin piyasa değeri söz konusu ayda da büyük artışlar gösterdi. Yumuşak keresteye yönelik sanayi ürünleri fiyat endeksinde kaydedilen artışların yanında mobilya, çimento, cam ve metal olmayan madeni ürünler gibi pek çok malzemenin fiyatı da yükseldi.

Söz konusu ayda Calgary’de yeni konut fiyatları en büyük aylık artışı kaydederken, Edmonton’da da yeni konut fiyatları yukarı yönlü hareket etti.

Öte yandan Quebec’te de yeni konut fiyatları Şubat ayında %2,9 arttı. Söz konusu fiyatlar geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana %7 yükseldi.

Aynı ayda ülke genelinde yeni konut fiyatları yıllık %10,9 artış gösterdi. Kitchener-Cambridge-Waterloo’da yeni konut fiyatları %25,1 ile en büyük yıllık artışı kaydetti.