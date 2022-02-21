Kanada’da yeni konut fiyatları Ocak ayında %0,9 arttı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 09:46:39 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları bu yılın Ocak ayında aylık %0,9 yükseldi. 27 büyükşehrinin 15’inde yeni konut fiyatları artarken, 12’sinde değişiklik göstermedi.

Yeni konut fiyatlarındaki artışta kısmen yüksek inşaat maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi. Yumuşak keresteye yönelik sanayi ürünleri fiyat endeksi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %32,8 arttı.

2021 yılının dördüncü çeyreğinde, kereste ve diğer inşaat malzemelerinin fiyatlarında kaydedilen artışa bağlı olarak ortalama inşaat maliyetleri yıllık %13 yükseldi. Bununla birlikte tedarik zincirindeki sorunlar, işçi sıkıntısı ve imarlı arsa arzındaki düşüş konut sektörünü olumsuz etkiledi. Müteahhitler tedarik zincirindeki sorunların en çok tesisat malzemelerini ve tesisat bağlantı elemanlarını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Ocak ayında, Calgary’de yeni konut fiyatları en büyük aylık artışı kaydederken, Vancouver’da yeni konut fiyatları aylık %1,8 artarak 2017 yılının Mayıs ayından bu yana en hızlı artış olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Kitchener-Cambridge-Waterloo’da yeni konut fiyatları yıllık %27 yükseldi.