Kanada’da yeni konut fiyatları Ocak ayında %0,7 arttı

Cuma, 19 Şubat 2021 11:48:19 (GMT+3) | San Diego

Kanada İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında yeni konut fiyatları %0,7 artarak Ekim ayından bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Yeni konut fiyatları 27 metropol bölgenin 22’sinde artarken, ulusal endeks üst üste dokuzuncu ay arttı. Bu artış çoğunlukla, yeni konut sayısındaki düşüş ve başlıca daha düşük borç maliyetleri ile müşterilerin salgın döneminde daha büyük yaşam alanı istemesine bağlı olarak devam eden yüksek taleple bağlantılı.

Ülke genelinde tek haneli konut sayısı son yıllarda azalıyor. Kanada İpotek ve Konut Kurumu’na göre, 2020 yılında tamamlanan tek haneli konut sayısı, 2019’a kıyasla %2,2 ve 2018’e kıyasla %15,2 daha düşük seviyede. Talep, konutların hızlı satılması sonucunda güçlü kalırken, 2020 yılının Aralık ayında tamamlanmış ve satışta olan tek haneli konut sayısı yıllık bazda %29,4 düşüş kaydetti.

Ocak ayında, Kanada’da yeni konut fiyatları yıllık %5,4 artarak 2008 yılının Mart ayından beri en büyük artışı kaydetti.