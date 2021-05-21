Kanada’da yeni konut fiyatları Nisan ayında %1,9 arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 10:14:23 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’da, 27 metropol bölgenin 22’sinde fiyatların artmasıyla birlikte ülke genelinde yeni konut fiyatları Nisan ayında %1,9 arttı.

Söz konusu ayda, inşaat harcamalarındaki artış, yeni konut fiyatlarını da yükseltti. Yumuşak kereste fiyatlarının üst üste beş ay artış gösterip Nisan ayında %10,2 artması nedeniyle tek haneli konutlar ve sıra evler için inşaat harcamaları ilk çeyrekte sırasıyla %6,8 ve %6,9 arttı.

Belirli ekonomi sektörlerinde düşüş yaşanmasına rağmen, yüksek konut fiyatları, tek haneli konut talebini azaltmadı. Kanada Gayrimenkul Birliği’nin açıklamasına göre, ulusal konut satışları Nisan ayında, geçen yıla kıyasla %256 arttı. Mevcut konutların ne kadar hızlı satılacağını gösteren aylık stok erimesi ülke genelinde iki ay düşük seyretti. Bu durum, ülkenin büyük bir çoğunluğunda sürekli ve güçlü konut talebi olduğunu gösteriyor.

Ülke genelinde yeni konut fiyatları Nisan ayında yıllık %9,9 artarak 2007 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yeni konut fiyatlarındaki yıllık değişim ise 2020 yılının Aralık ayından bu yana hız kazandı. Ayrıca, 27 metropol bölgenin tamamında yeni konut fiyatları yıllık artış gösterdi.