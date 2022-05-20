Kanada’da yeni konut fiyatları Nisan ayında %0,3 arttı

Cuma, 20 Mayıs 2022 10:10:35 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen ortalama %1,1 artışın ardından aylık %0,3 yükselerek artış hızının yavaşlamaya başladığını gösterdi. 27 büyükşehrin 10’unda yeni konut fiyatları artarken, 17’sinde değişiklik göstermedi.

2020 yılının ilk çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde konut inşaatları %24 arttı. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinden bu yılın birinci çeyreğine kadar olan dönemde ise konut inşaatları rekor kırdı. İnşaat faaliyetlerindeki artış maliyetleri etkiledi ve yeni konut fiyatlarının artmasına yol açtı.

Bu yılın ilk çeyreğinde, inşaat maliyetlerindeki artışta yumuşak kereste ve iş gücü arzındaki sıkıntı etkili oldu. Çoğu müteahhit konut fiyatlarında kaydedilen son artışa inşaat maliyetlerinin etki ettiğini söyledi.

Saskatchewan’da inşaatlar 2020 yılının birinci çeyreğinde kıyasla %46,6, inşaat sektöründeki istihdam da %8,7 arttı. İnşaat faaliyetlerindeki artış sonucunda iş gücü ve malzeme arzında sıkıntı meydana geldi ve bu durum Saskatchewan’da inşaat maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı kurdu.

Öte yandan yeni konut fiyatlarındaki en büyük ikinci artış %1,6 ile Calgary’de gözlendi.

Söz konusu ayda Ottawa’da yeni konut fiyatları aylık %1,5 artarken, Montréal’de ise %0,4 düştü.

Aynı ayda ülke genelinde yeni konut fiyatları yıllık %9,4 artış kaydetti.