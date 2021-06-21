Kanada’da yeni konut fiyatları Mayıs ayında %1,4 arttı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 10:29:15 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’da, 27 büyük şehrin 19’unda fiyatların artmasıyla birlikte ülke genelinde yeni konut fiyatları Mayıs ayında %1,4 arttı.

Söz konusu ayda, Winnipeg’de yeni konut fiyatları %5,1 ile aylık bazda en büyük artışı gösterirken, Calgary’de ise %3,7 ile 2006 yılının Temmuz ayından bu yana en hızlı artış kaydedildi.

Müteahhitlere göre, inşaat maliyetlerindeki artış, yeni konut fiyatlarının ülke genelinde artmasına neden oldu. Kanada’nın batısı, kereste ve çelik üreticilerinin tedarik zincirinde sıkıntı yaşamasına, ülkede nakliye maliyetlerinin artmasına ve ABD’nin ithalata uyguladığı vergi oranlarının yükselmesine bağlı olarak ortaya çıkan inşaat malzemesi sıkıntısından olumsuz etkilendi.

Kereste ve diğer ürünlerin fiyatları Mayıs ayında aylık %17,9 artış gösterirken, yıllık bazda ikiye katlandı. Fabrikasyon meral ürünlerinin ve inşaat malzemelerinin fiyatları aylık %2,4 ve yıllık %15 arttı.

Kitchener-Cambridge-Waterloo ve London şehirlerinde de yeni konut fiyatları, daha büyük evlere yönelik talebin güçlü seyretmesine bağlı olarak yükselişini sürdürdü.

Söz konusu ayda, ülkenin en büyük konut piyasalarından olan Toronto, Vancouver ve Montréal’de fiyat artışı yavaşladı.

Kanada Gayrimenkul Birliği, satışların Mayıs ayında azalmasının kısmen, COVID-19’un yayılımını yavaşlatmak amacıyla ülkenin önemli bölgelerinde uygulanan tam karantina tedbirlerinden kaynakladığını ifade etti.

Ülke genelinde yeni konut fiyatları Mayıs ayında yıllık %11,3 artarak 2006 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Araştırma yapılan 27 piyasanın tamamında yeni konut fiyatlarının yıllık bazda artış gösterdiği, en hızlı artışın Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ottawa ve Windsor’da gerçekleştiği belirtildi.

Finansal Kurumlar Müfettişliği (OFSI), 1 Haziran tarihi ve sonrasında onay verilen sigortasız ipotekli kredi oranını %5,25’e veya ipotek sözleşmesi oranını %2’ye düşüreceklerini duyurdu.

Maliye Bakanlığı, sigortalı ipotekli krediler için aynı asgari oranı OFSI ile aynı seviyeye çekecek. Bu sayede, kredi çekenler, gelir kaybı yaşamaları veya ipotek oranlarının yükselmesi durumunda ödemelerini yapmaya devam edebilecek. Yeni kanunla, borçlanma gücü yaklaşık %4 düşüşle %4,5’e çekilecek.