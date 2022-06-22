Kanada’da yeni konut fiyatları Mayıs ayında %0,5 arttı

Çarşamba, 22 Haziran 2022 09:35:55 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen %0,3 artışın ardından aylık %0,5 yükseldi. 27 büyükşehrin 14’ünde yeni konut fiyatları artarken, 13’ünde değişiklik göstermedi.

Söz konusu ayda yeni konut fiyatları artmaya devam eden inşaat maliyetleri nedeniyle yükseldi. Kereste ve diğer ahşap ürünlerin fiyatlarında meydana gelen yıllık %19,3 düşüş diğer inşaat malzemelerinin maliyetlerinde kaydedilen artışları dengelemek için yeterli olmadı. Enerji ve petrol ürünleri fiyatları geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %78,5 artarken, fabrikasyon metal ürünler ve inşaat malzemeleri fiyatları yıllık %23,2, çimento, cam ve diğer metal olmayan madeni ürünlerin fiyatları ise yıllık %8,7 yükseldi.

Kanada Merkez Bankası’nın Mart ve Nisan aylarında gecelik faiz oranını yükseltmesi sonucunda ipotek oranları da yükseldi. Bu nedenle ikinci el konut piyasası ülke genelinde konut satışlarında kaydedilen aylık %8,6 artışla yavaşladı. Mayıs ayında ikinci el konut referans fiyatı aylık %0,8 geriledi.

Aynı ayda artan inşaat maliyetleri nedeniyle yeni konut fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Ancak ipotek oranlarında gözlenen artış, ikinci el konut piyasasını yeni konut piyasasına kıyasla daha çok etkilerken, talebin ve fiyatların düşmesine neden oldu.

Ülke genelinde yeni konut fiyatları Mayıs ayında yıllık %8,4 arttı. Calgary’de yeni konut fiyatları en yüksek yıllık artışı kaydederken, Winnipeg ve Kitchener-Cambridge-Waterloo’da da artışlar olduğu öğrenildi.