Kanada’da yeni konut fiyatları Mart ayında %1,2 arttı

Perşembe, 21 Nisan 2022 09:22:00 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları bu yılın Mart ayında aylık %1,2 yükseldi. 27 büyükşehrin 18’inde yeni konut fiyatları artarken, dokuzunda değişiklik göstermedi.

Çoğu müteahhit yeni konut fiyatlarında devam eden artışın temel sebebinin artan inşaat maliyetleri olduğunu söyledi. Yumuşak kereste fiyatları söz konusu ayda aylık %8,3 yükseldi. Ayrıca enerji ve petrol ürünleri fiyatları yüksek nakliye ve ağır makine işletme maliyetlerine de yansıdığı üzere bir önceki ay %10 ve bu ay %8,5 yükseldi.

Daha uygun fiyatlı bölgelerdeki yeni konut talebi faiz oranlarındaki artışa rağmen güçlü seyrini sürdürdü.

Söz konusu ayda Calgary’de yeni konut fiyatları %4,1 ile en büyük aylık artışı kaydetti.

Winnipeg %3,4 ile en büyük ikinci aylık artışı kaydederken, Montréal ve Sherbrooke’taki yeni konut fiyatları da Mart ayında yukarı yönlü hareket etti.

Aynı ayda ülke genelinde yeni konut fiyatları yıllık %11 artış kaydetti. Kitchener-Cambridge-Waterloo’da yeni konut fiyatları %24,4 ile üst üste yedi ay en büyük yıllık artışı kaydetmiş oldu.