Kanada’da yeni konut fiyatları Kasım ayında %0,8 arttı

Perşembe, 06 Ocak 2022 10:35:09 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’nın 27 büyükşehrinin 16’sında yeni konut fiyatları Kasım ayında %0,8 artış kaydetti. Öte yandan, 9 büyükşehirde yeni konut fiyatları değişiklik göstermezken, 2 büyükşehirde düştü.

Söz konusu ayda, London, Kitchener–Cambridge–Waterloo ve Toronto’da yeni konut fiyatları en büyük artışı kaydetti. Söz konusu bölgelerde, satışların yüksek seyretmeye devam etmesi, ikinci el piyasasında konut bulunabilirliğinin düşük seviyelerde yer alması ve inşaat maliyetlerinin yükselmesi konut fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

Bir önceki ay kaydedilen %11,9 artışın ardından, yumuşak kereste fiyatları Kasım ayında %5,3 yükseldi. Kanada’da yer alan kereste fabrikalarında üretimin azalmasının ve ABD’li üreticilerin yaşadığı işçi sıkıntısının önümüzdeki aylarda da artmaya devam etmesi ve yeni konut inşaatlarının maliyetlerini daha da artırması bekleniyor.

Yaşanan sel felaketine bağı olarak başlıca ulaşım güzergahlarının kullanılamaz hale gelmesi sonucunda Vancouver limanında darboğaz oluştu. Yük boşaltması yapacak gemilerin oluşturduğu yığılmalar giderilmeye devam ederken, inşaat malzemeleri de dahil olmak üzere pek çok emtianın tedarik zincirinde aksamalar meydana geldi.

Kasım ayında, ülke genelinde yeni konut fiyatları yıllık %11,7 artış kaydetti. 27 konut piyasasının tamamı yıllık bazda artış kaydetti. En büyük artışlar, Kitchener–Cambridge–Waterloo, Windsor ve Ottawa’da gözlendi.