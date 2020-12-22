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Kanada’da yeni konut fiyatları Kasım ayında %0,6 arttı

Salı, 22 Aralık 2020 09:50:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

Kanada İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında yeni konut fiyatları, 27 metropol bölgenin 21’inde olmak üzere %0,6 arttı.

Ülke genelinde yeni tek haneli konut fiyatları, uzun süredir devam eden zayıf ekonomik koşullara rağmen Mart ayından beri %3,7 artış gösterdi. Temmuz ayında bildirildiği üzere, Kanada’da alıcıların talebi, çoğunlukla salgın döneminde evden çalışıldığı için tek haneli konutlara yöneldi.

Bu yıl yeni alıcılar %70 oranında müstakil evleri tercih ederken, bu oran 2015’ten beri %25 arttı.

Kasım ayında, ülke genelindeki yeni konut fiyatları yıllık bazda %4,6 artış ile 2008 yılının Nisan ayından beri en büyük artışı kaydetti.


Etiketler: Kuzey Amerika  inşaat  Kanada  |  benzer haberler »


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