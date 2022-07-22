Kanada’da yeni konut fiyatları Haziran ayında %0,2 arttı

Cuma, 22 Temmuz 2022 09:41:11 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları bu yılın Haziran ayında aylık %0,2 yükseldi. 27 büyükşehrin 12’sinde yeni konut fiyatları artarken, 14’ünde değişiklik göstermedi ve birinde düştü.

Söz konusu ayda Windsor’da yeni konut fiyatları yüksek inşaat maliyetleri ve arz sıkıntısına bağlı olarak %1,4 ile en yüksek artışı kaydetti. Windsor’ı %1 ile Charlottetown takip etti.

Ülke genelinde yeni konut fiyatları Hazıran ayında yıllık %7,9 arttı. Calgary’de yeni konut fiyatları %15 ile en yüksek yıllık artışı kaydederken, Winnipeg, Kitchener-Cambridge-Waterloo ve London’da da fiyatların geçtiğimiz yıla kıyasla yükseldiği öğrenildi.