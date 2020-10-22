Kanada’da yeni konut fiyatları Eylül ayında %1,2 arttı

Perşembe, 22 Ekim 2020 11:12:44 (GMT+3) | San Diego

Kanada İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında yeni konut fiyatları, Ağustos ayındaki %0,5’lik artışın ardından %1,2 yükseldi. Yeni konut fiyatları 27 metropol bölgenin 24’ünde arttı. Söz konusu artış esasen, çoğunlukla salgının iş gücü ve mal talebi ile arzının üzerindeki etkisi nedeniyle artan inşaat masraflarına bağlandı. Alıcıların daha büyük evler tercih etmeye başlaması da yeni konut fiyatlarının artmasında etkili oldu.

Eylül ayında ülke genelinde yeni konut fiyatları, Ağustos ayındaki %2,1’lik artışın ardından yıllık %3,2 artışla, 2018 yılının Ocak ayından beri yıllık bazdaki en yüksek artışını kaydetti.

Alıcıların daha geniş bir yaşam alanı aramaya devam etmesi nedeniyle tek haneli konut talebi yüksek kalmaya devam ettiği için, yeni konut fiyatlarının artmaya devam edebileceği düşünülüyor. Yüksek maliyetli inşaat malzemeleri ve tarihin en düşük seviyesindeki ipotek oranları, yeni konut fiyatlarının daha da artmasını sağlayabilir gibi görünüyor.