Kanada’da yeni konut fiyatları Eylül ayında %0,4 arttı

Cuma, 22 Ekim 2021 09:34:56 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’nın 27 büyükşehrinin 13’ünde yeni konut fiyatları, Eylül ayında %0,4 artış kaydetti. 5 büyükşehirde yeni konut fiyatları düşerken, 9 büyükşehirde değişiklik göstermedi.

Söz konusu ayda, Windsor şehrindeki yeni konut fiyatları en büyük aylık artışı kaydetti. Windsor’ı, Oshawa ve Victoria takip etti. Söz konusu şehirlerde, konut ilanları düşük seyretmeye devam etti ve satışlar, geçtiğimiz ay, 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla geriledi. Ancak, yeni konutlara olan talebin güçlü seyretmesi sonucunda fiyatlar artmaya devam etti.

Yeni konut fiyatları, Eylül ayında, Montréal’de artış göstermeyi sürdürdü. Quebec eyaletine bağlı bir kurumun yayımladığı raporda, yeni konut ilanlarının olmaması ve ikinci el piyasasına olan talebin devam etmesi nedeniyle fiyatların, satışların yavaşlamasına rağmen yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü bildirildi. Bunun sonucunda, yeni inşaat piyasasında, satış öncesi faaliyetlerde artış olduğu ve bu durumun, ikinci el piyasasına olan talebi yeni inşaatlara yönelttiği ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı kurduğu gözlendi.

Eylül ayında, Saskatoon’da yeni konut fiyatları en büyük düşüşü kaydetti. Saskatchewan Emlakçılar Birliği, eyaletteki arz ile talep arasındaki dengenin biraz daha sağlandığını ve fiyatlar üzerindeki baskının gevşediğini belirtti.

Ayrıca, yeni konut fiyatları, inceleme yapılan 27 büyükşehrin tamamında yıllık bazda arttı. En büyük artışlar, sırasıyla Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ottawa ve Windsor’da kaydedildi.