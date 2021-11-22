Kanada’da yeni konut fiyatları Ekim ayında %0,9 arttı

Pazartesi, 22 Kasım 2021 09:36:28 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’nın 27 büyükşehrinin 15’inde yeni konut fiyatları, Ekim ayında, %0,9 artış kaydetti. Öte yandan, 10 büyükşehirde yeni konut fiyatları değişiklik göstermezken, 2 büyükşehirde düştü.

Söz konusu ayda, Kitchener–Cambridge–Waterloo’da yeni konut fiyatları en büyük aylık artışı kaydetti. Kitchener–Cambridge–Waterloo’yu London takip etti. Kitchener–Cambridge–Waterloo ile London’ın, Toronto’ya olan yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu bölgenin dışındaki alıcılardan da talep geldiği; talebin, düşük arz nedeniyle fiyatları yükselttiği ve yerel alıcılara engel olduğu bildirildi.

Yeni konut fiyatları, Ekim ayında, Victoria’da da artış gösterdi. Söz konusu artış, 2002 yılının Mayıs ayından bu yana kaydedilen en büyük artış olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki pek çok konut piyasasında olduğu gibi Victoria’da da konut ilanlarının, devam eden talebe bağlı olarak azaldığı belirtildi. Ekim ayında, aylık %7,8 düşüşle 1.306 konut satışa çıkarıldı. Victoria konut piyasasında rekabetin sürmesi halinde, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının, arzın şimdiye kadar en düşük seviyede yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, devam etmesi bekleniyor.

Ekim ayında, ülke genelinde yeni konut fiyatları yıllık %11,5 artarak 2006 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeleri gördü.

27 konut piyasasının tamamı yıllık bazda artış kaydetti. En büyük artışlar, bu yılın Nisan ayından bu yana benzeri görülmemiş yıllık artışlar kaydeden Kitchener–Cambridge–Waterloo’da gözlendi. Kitchener–Cambridge–Waterloo’yu, Ottawa ve Windsor takip etti.