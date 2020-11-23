Kanada’da yeni konut fiyatları Ekim ayında %0,8 arttı

Pazartesi, 23 Kasım 2020 10:52:10 (GMT+3) | San Diego

Kanada İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında yeni konut fiyatları ülke genelindeki çoğu konut pazarında artmaya devam etti.

Ekim ayında yeni konut fiyatları, Eylül ayında kaydedilen %1,2’lik artışın ardından %0,8 yükseldi. Yeni konut fiyatları 27 metropol bölgenin 21’inde arttı.

Küresel salgın konut piyasasını birçok yönden etkiledi. Örneğin, kredi oranları tarihin en düşük seviyelerine indi ve alıcıların talebi büyük evlere kaydı. Tüm bu faktörler, Kanada’da konut fiyatlarının artmasına yol açtı.

Salgının başladığı Mart ayından beri yeni konut fiyatları %3,1 arttı. Mart-Ekim döneminde yeni konut fiyatları yıllık %0,1 artış gösterdi.

Kanada Bankası, Covid-19’un ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için Mart ayının sonunda faiz oranını, Ocak ayındaki 1,75’ten 0,25’e indirdi. Bu düşüş, konut alıcıları için verilen kredi oranlarının tarihinin en düşük seviyesini görmesine yol açtı ve salgın başladığından beri konut talebini yükseltti. En son yayımlanan konut alım gücü endeksine göre, alım gücü artan fiyatlara rağmen iyileşiyor.

Ülke genelinde yeni konut piyasası güçlü kaldı. Kanada İpotek ve Konut Kurumu’na göre, Kasım ayında satılık yeni tek haneli konut sayısı yıllık %20,5 düştü.

Ekim ayında yeni konut fiyatları, ülke genelinde yıllık bazda %3,9 artarak 2017 yılının Haziran ayından beri en büyük yıllık artışını kaydetti.