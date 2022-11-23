Kanada’da yeni konut fiyatları Ekim ayında %0,2 düştü

Çarşamba, 23 Kasım 2022 09:17:27 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları bu yılın Ekim ayında aylık %0,2 düşüşle üst üste iki ay düşüş göstermiş oldu. 27 büyükşehrin beşinde yeni konut fiyatları artarken, yedisinde düştü ve 15’inde değişiklik göstermedi.

Mart ayından bu yana politika faiz oranını altı kez artıran Kanada Merkez Bankası söz konusu ayda bu oranı %3,75’e yükseltti. Yüksek faiz oranları nedeniyle konut piyasasında alıcı sayısı düşmeye devam etti ve bazı müteahhitler yeni konut fiyatlarındaki düşüşte olumsuz piyasa koşullarının etkili olduğunu söyledi.

Ekim ayında Vancouver’da yeni konut fiyatları %0,8 ile en büyük düşüşü gösterdi. Montréal ve Québec’te yeni konut fiyatları %0,4 ile en yüksek artışı kaydederken, söz konusu artışın ardında inşaat maliyetlerinin yattığı ifade edildi.

Aynı ayda yeni konut fiyatları ülke genelinde yıllık %5,1 yükseldi.