Kanada’da yeni konut fiyatları Aralık’ta %0,3, 2020’de %2,1 arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 12:10:09 (GMT+3) | San Diego

Kanada İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni konut fiyatlarındaki büyüme art arda üçüncü ay yavaşlayarak Aralık ayında Kasım ayına göre %0,3 arttı. Son zamanlardaki yavaşlamaya rağmen, yeni konut fiyatları söz konusu ayda yıllık %4,6 artış gösterdi.

2020 yılı genelinde, yeni konut fiyatları 2019 yılına kıyasla %2,1 arttı, ancak 2018’den 2019’a %0,1 düşüş gösterdi.

2020 yılı başında, ulusal düzeyde Ocak ayından Mart ayına kadar artış %0,7 olarak kaydedilmişti. Bununla birlikte, pandeminin başlangıcında katı halk sağlığı kuralları yürürlüğe girdikçe, yeni konut fiyatlarındaki büyüme Nisan’da, Mayıs ve Haziran aylarında durakladı, çok az hareket gösterdi veya değişim göstermedi. Devam eden salgına rağmen, 2020’nin ikinci yarısında konut fiyatlarının büyük bir kısmında Haziran’dan Aralık’a kadar %3,7 artış görüldü.

Kanada İstatistik Kurumu, 2021 yılında evden çalışmanın birçok Kanadalı için rutinlerinin bir parçası olacağını tahmin ediyor ve bu durumun bireysel ve aile ihtiyaçlarını karşılamak için yaşam alanlarına veya müstakil evlere olan talebin artmasına yol açacağını söyledi. Bu koşullar, özellikle nispeten daha uygun fiyatlı banliyö piyasalarında müstakil ev fiyatlarını daha da güçlendirecektir. Sonuç olarak, yeni konut fiyatlarının özellikle talebin yüksek olduğu pazarlarda yükseliş eğilimi göstermesi bekleniyor çünkü inşaatçılar evleri çok hızlı satıyorlar ve mevcut evler tarihsel olarak düşük seviyelerde kalıyor.