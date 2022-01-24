Kanada’da yeni konut fiyatları Aralık ayında %0,2 arttı

Pazartesi, 24 Ocak 2022 09:58:08 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatlarının artış hızı 2020 yılından bu yana en düşük seviyede yer aldı. Aralık ayında yeni konut fiyatları yıllık %11,6 yükseldi.

Kanada’nın 27 büyükşehrinin 16’sında yeni konut fiyatları artış kaydetti. Öte yandan, 10 büyükşehirde yeni konut fiyatları değişiklik göstermezken, 1 büyükşehirde düştü.

Konut fiyatları 2021 yılında, 2020 yılına kıyasla %10,3 artarak 1989 yılından bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermiş oldu. Yeni konut fiyatları 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde, yılın ikinci yarısına kıyasla daha hızlı bir artış kaydetti.

2021 yılında, konut piyasası büyümeye ve konut arzı 27 büyükşehrin büyük bir kısmında daralmaya devam etti. Aralık ayının sonunda, stok seviyesi 1,6 aya gerileyerek şimdiye dek kaydedilen en düşük seviye olarak kayda geçti.

Ocak-Kasım dönemi arasında, pandemiye bağlı olarak tedarik zincirinde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle kereste fiyatları rekor seviyelere çıktı. Konut inşaatı ve restorasyon projeleri beraberinde yurt dışından keresteye olan talebin artması sonucunda iç piyasada kereste sıkıntısı meydana geldi. Bu nedenle, yeni konut fiyatları 2 kat arttı. 2021 yılının ikinci çeyreğinde, müstakil konut inşaatı maliyeti kısmen kereste fiyatlarında kaydedilen artışa bağlı olarak %23,9 yükseldi. Bununla birlikte, inşaat malzemesi tedarikinde zorluk yaşayan müteahhitlerin daha az konutu satışa sunması nedeniyle yeni konut arzı daraldı ve fiyatlar daha da arttı.

Kanada Merkez Bankası, %2 enflasyon hedefine ulaşabilmek amacıyla politika faiz oranını alt sınırda tutacağını ve bu yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde söz konusu hedefe ulaşılacağını belirtti. Faiz oranlarının henüz yükselmemesine bağlı olarak yeni konut fiyatlarının bu yılın ikinci yarısında artmaya devam edeceği ve Kanada Merkez Bankası yeni faiz oranlarını açıklamadan önce alıcıların düşük faizli ipotek almaya çalışmaları sebebiyle artışın muhtemelen bütün yıl süreceği belirtildi.

Statistics Canada, müteahhitlerin arz ile talep arasındaki dengeyi sağlayabilecekleri hıza dönebilene kadar konut arzındaki sıkıntının hissedileceğini söyledi. Bu durum, konut bulunabilirliği artana dek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı kurmaya devam edecek. Ayrıca, pandemi nedeniyle tedarik zincirinde oluşan yığılmaların sürmesi nedeniyle inşaat malzemeleri kısa vadede konut fiyatlarındaki artışta etkili olacak.