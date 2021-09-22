Kanada’da yeni konut fiyatları Ağustos ayında %0,7 arttı

Çarşamba, 22 Eylül 2021 09:39:07 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’nın 27 büyükşehrinin 13’ünde yeni konut fiyatları, Ağustos ayında %0,7 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, London şehrindeki yeni konut fiyatları en büyük aylık artışı kaydetti. Mevcut konutların ne kadar hızlı satılacağını gösteren aylık stok erimesi, konut piyasasındaki arz sıkıntısının 2017 yılından bu yana devam ettiğini gösterdi. Ayrıca, 2017 yılından bu yana, London’daki konut ilanlarının düşük seyrettiği ve aylık stok seviyelerinin, geçen yılın Temmuz ayından beri düşmeye devam ettiği belirtildi.

Ottawa’da ve Saint John, Fredericton ve Moncton şehirlerinin tamamında yeni konut fiyatları arttı.

Öte yandan, Ağustos ayında, Edmonton ve Saskatoon’da konut fiyatlarının düştüğü, diğer 12 büyükşehirde ise konut fiyatlarının değişim göstermediği bildirildi.

Konut fiyatlarındaki aylık artış hızı ülke genelinde yavaşlarken, yeni konut fiyatları Ağustos ayında yıllık %12,2 arttı.