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Kanada’da yeni konut fiyatları Ağustos ayında %0,1 arttı

Cuma, 23 Eylül 2022 09:27:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada’nın yayımladığı verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları bu yılın Ağustos ayında aylık %0,1 artışla üst üste iki ay yükselmiş oldu. 27 büyükşehrin çoğunda yeni konut fiyatları değişiklik göstermezken, dördünde arttı ve birinde düştü.

Söz konusu ayda, konut inşaatı sektöründeki dalgalanmaya rağmen yeni konut inşaatları aralıksız devam etti. Tedarik zincirinde önceden meydana gelen aksamalara ve artan iş gücü maliyetlerine bağlı olarak yükselen inşaat maliyetleri nedeniyle yeni konut fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Bu nedenle müteahhitlerin piyasa koşullarına uyum sağlamadaki esnekliği azaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinde, müteahhitlerin %93’ü kereste fiyatlarında devam eden artışın yeni konut fiyatlarındaki yukarı yönlü harekete katkı sağladığını ifade etti. Ancak ikinci el konut piyasasında fiyatlar yüksek faiz oranları nedeniyle düşüşe geçti. Kanada Merkez Bankası’nın Mart ayında faiz oranlarını artırmasının ardından Nisan ayından itibaren ülke genelinde satışlarda yavaşlama başladığı belirtildi.

Ağustos ayında yeni konut fiyatları yıllık %6,9 yükseldi. Calgary’de yeni konut fiyatları %14,9 ile en yüksek yıllık artışı kaydederken, Winnipeg ve Kitchener-Cambridge-Waterloo’da da fiyatların geçtiğimiz yıla kıyasla rekor artışlar gösterdiği öğrenildi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İnşaat 

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