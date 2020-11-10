Kanada’da yeni bina inşaatına yönelik yatırımlar Eylül ayında %1,7 düştü

Salı, 10 Kasım 2020 10:53:42 (GMT+3) | San Diego

Kanada İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan rapora göre, 2020 yılının Eylül ayında Kanada'da bina inşaatlarına yapılan yatırım, Ağustos ayında rekor kırmasının ardından %1,7 düşüşle 15,2 milyar $ oldu. Bu durum, konut inşaatına yönelik yapılan yatırımlardaki artışlarla kısmen dengelenen konut dışı inşaat sektörü yatırımlarındaki düşüşe bağlanabilir.

Konut dışı inşaata yönelik yatırımlar Eylül ayında %8,5 düşüşle 4,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Konut dışı bina inşaatına yapılan yatırım, üç alt sektörün tümünde bu yılın Nisan ayından beri en düşük seviyesini kaydetti.

Eylül ayında ticari bina inşaatına yapılan yatırım %11,3 düşüşle 2,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda endüstriyel bina inşaatına yapılan yatırım %5,6 düşüş kaydederken, kurumsal bina inşaatına yapılan yatırım ise %3,7 düşüş gösterdi.

Eylül ayında konut inşaatına yönelik yatırımlar, üst üste beşinci ay artış kaydeden apartman inşaatı yatırımlarının desteğiyle %1,6 artış kaydetti. Aynı ayda tek haneli konut inşaatına yapılan yatırım ise, Mayıs’tan Ağustos’a kadar dört ay boyunca artış kaydetmesinin ardından Eylül ayında %0,6 düşüş gösterdi.