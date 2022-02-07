Kanada’da konut ve konut dışı inşaat harcamaları dördüncü çeyrekte arttı

Pazartesi, 07 Şubat 2022 10:59:03 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da konut inşaat harcamaları 2021 yılının dördüncü çeyreğinde %3,8, konut dışı inşaat harcamaları ise %2,7 artış gösterdi.

Söz konusu çeyrekte, 11 büyükşehrin 8’inde konut inşaatı fiyatları hafifçe artarken, bazı büyükşehirlerde çeyreklik bazda en düşük artışlar kaydedildi.

Konut inşaat harcamaları en çok Montréal, Toronto ve Vancouver’da yukarı yönlü hareket etti. Montréal ve Vancouver’da düşük katlı bina inşaatına yönelik harcamalar, Toronto’da ise müstakil ev inşaatına yönelik harcamalar en büyük artışı gösterdi.

Ottawa, Toronto ve Edmonton konut dışı inşaat harcamalarında başı çekerken, Ottawa ve Toronto’daki harcamalar bir önceki çeyreğe kıyasla aşağı yönlü hareket etti.

Söz konusu çeyrekte, konut dışı inşaat fiyatları büyükşehirlerin tamamında düştü.

Ahşap, plastik ve kompozit fiyatlarındaki artış konut inşaat fiyatlarındaki artışta etkili olmaya devam etti. Ekim ve Kasım aylarında yumuşak kereste fiyatları bir kez daha artsa da Mayıs-Ağustos döneminde kaydedilen büyük düşüşleri dengelemek için yeterli olmadı. Artışlara rağmen müteahhitler ahşap fiyatlarının artış hızının üçüncü çeyreğe kıyasla yavaşladığını bildirirken, fiyat düşüşlerinin gözlendiği de öğrenildi. Alçıpan, boya, pencere, kapı, ısı ve rutubet yalıtım malzemeleri gibi inşaat girdilerinin fiyatlarında kaydedilen sert artış fiyat düşüşlerini dengeledi.

Konut dışı inşaat harcamalarında çoğunlukla fabrikasyon metal ürünler ve betonarme fiyatlarındaki artış etkili oldu. Müteahhitler vasıflı işçi sıkıntısı ve arz sıkıntısından doğan yüksek çelik ürünleri fiyatlarının maliyetlerdeki artışa katkı sağladığını belirtti.

11 büyükşehirde konut inşaat harcamaları dördüncü çeyrekte yıllık %21,7 artarak üçüncü çeyrekte kaydedilen artışı geçti.

Öte yandan konut dışı inşaat harcamaları yıllık %11,2 artış kaydetti ve 2008 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en büyük artış olarak kayıtlara geçti. İnşaat harcamalarında Ottawa, Toronto ve Edmonton başı çekti.