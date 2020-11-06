Kanada’da konut inşaat maliyetleri üçüncü çeyrekte %2,4 arttı

Cuma, 06 Kasım 2020 11:33:55 (GMT+3) | San Diego

Statistics Kanada’ya göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde Kanada’da konut inşaat maliyetleri %2,4 artışla 2017 yılının ilk çeyreğinde söz konusu endeksin başladığı zamandan bu yana en büyük artışı kaydederken, konut dışı inşaat maliyetleri %0,4 artış gösterdi.

En fazla talep artışı, konut inşaatı sektöründe görüldü. İnşaat İzinleri Anketi’ne göre, Eylül ayında konut inşaat izinlerinin toplam değeri %6,9 arttı. Ağustos ayında konut inşaatına yapılan yatırım ise %8,2 artış gösterdi ve Covid-19 öncesi dönemdeki Şubat ayı seviyelerini geçti.

Kanada’da konut dışı inşaat sektöründeki ana müteahhitler, daha yüksek kereste fiyatları ile sigorta bedelleri ve Covid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kuralları nedeniyle düşük üretimden etkilenmeye devam ediyor. Piyasadaki belirsizlik devam ettiği için, ana müteahhitler daha az proje için ihaleye giriyor, marjlarını düşürüyor ve fiyat artışlarını sınırlıyor.

İnşaat sektörü sezonunda talep dördüncü çeyrekte azaldığı için, tedarikçiler geride kaldığı üretim seviyelerine yetişebilir ve bekleyen siparişlerini tamamlayabilir. Bu durum ayrıca bazı müteahhitlerin, şu anda yeni çalışma koşulları altında ve işçi ile malzeme eksikliği yaşanarak devam eden projelerini tamamlamalarına yardımcı olabilir.

Üçüncü çeyrekte ülke genelinde inşaat maliyetleri, %0,9 ila %2,9 aralığında değişen artış oranlarıyla birlikte ankete dahil edilen her çeşit konut inşaatı için yükseldi. Çeyreklik bazda en fazla büyüme, %2,9 artış ile sıra evlerde gerçekleşirken, onu %2,8 artış ile müstakil konutlar takip etti.