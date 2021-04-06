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Kanada’da inşaat izinlerinin değeri Şubat ayında arttı

Salı, 06 Nisan 2021 12:30:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada’nın açıklamasına göre, Şubat ayında Kanada’da inşaat izinlerinin değeri, konut dışı inşaat sektöründeki artış konut inşaatı sektöründeki düşüşü fazlasıyla kapattığı için ilk kez 10 milyar $ seviyesini geçti.

Şubat ayında konut dışı inşaat izinleri %14,2 artışla 3,3 milyar $ olurken, 2019 yılının Nisan ayında kaydedilen zirve seviyenin %13 altında kaldı.

Şubat ayında kurumsal binalar için inşaat izinleri, 226 milyon $ ile geçen yılın Haziran ayından beri en yüksek artışını kaydederek 1 milyar $ seviyesinde yer alırken, ticari binalar için inşaat izinleri %11,4 artışla 1,7 milyar $ seviyesinde gerçekleşti ve geçen yılın Eylül ayından beri en yüksek seviyesini kaydetti.

Söz konusu ayda endüstriyel binalar için inşaat izinleri ise %1,9 artışla 544 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında konut inşaat izinleri, Ocak ayında rekor kırmasının ardından %2,9 düşüşle 6,8 milyar $ oldu.

Şubat ayında apartman inşaat izinleri %4,9 düşüşle 3,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda tek haneli konut inşaat izinleri ise %1 düşüşle 3,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: inşaat  Kuzey Amerika  Kanada  |  benzer haberler »


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