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Kanada’da inşaat izinlerinin değeri Ocak ayında 9,9 milyar $’a ulaşarak rekor kırdı

Perşembe, 04 Mart 2021 11:40:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada’nın açıklamasına göre, Ocak ayında Kanada’da inşaat izinlerinin değeri aylık %8,2 artışla 9,9 milyar $ oldu ve 2019 yılının Nisan ayında kaydedilen 9,6 milyar $’ı geçerek rekor kırdı. Söz konusu artış, çoğnulukla konut inşaatı sektörü sayesinde gerçekleşti.

Ocak ayında konut inşaat izinleri, iki ay önce kaydedilen 6,5 milyar $ değerindeki zirve seviyeyi geçerek %10,6 artışla 7,1 milyar $ oldu.

Ocak ayında konut inşaatı sektöründeki artışın büyük kısmı, son dokuz ayda sekizinci kez artarak %15,1 büyümeyle 3,5 milyar $ seviyesinde kaydedilen tek haneli konut inşaat izinlerine bağlandı.

Söz konusu ayda apartman inşaat izinleri ise %6,5 artışla 3,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında konut dışı inşaat izinleri, Aralık ayında %10,8 düşüş göstermesinin ardından %2,6 artarak 2,8 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda endüstriyel binalar için inşaat izinleri, üst üste üç ay düşüş kaydetmesinin ardından %31,7 artışla 535 milyon $ seviyesinde kaydedildi ve 2020 yılı ortalamasına döndü.

Ocak ayında ticari binalar için inşaat izinleri %3,3 artışla 1,5 milyar $ seviyesinde yer alırken, kurumsal binalar için inşaat izinleri %11,8 düşüşle 781 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler: Kuzey Amerika  inşaat  Kanada  |  benzer haberler »


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