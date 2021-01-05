Kanada’da inşaat izinlerinin değeri Kasım ayında %12,9 arttı

Salı, 05 Ocak 2021 14:15:10 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın açıklamasına göre, Kasım ayında Kanada’da inşaat izinlerinin değeri aylık %12,9 artışla, Nisan 2019’da ulaşılan en yüksek seviyeden bu yana, en yüksek üçüncü seviyeye ulaşarak 9,4 milyar $ oldu. Bu büyümenin başlıca etkenleri arasında, Britanya Kolombiyası ve Ontario’daki çok haneli konutlar için verilen büyük izinler ve Toronto’daki bir ofis binası vardı.

Oturma izinlerinin değeri, %10,0 artışla 6,4 milyar $ olarak Kasım ayında yeni zirveyi görerek Eylül 2020’deki rekoru aştı. Hafif düşüşler bildiren Nova Scotia ve Prince Edward Island dışında her eyalet bu alanda artış kaydetti.

Kasım ayında çok haneli konutlar %14,8 artışla 3,5 milyar $ olurken, tek haneli konut inşaat izinleri ise %4,4 artışla 2,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Konut dışı inşaat izinleri ise hemen hemen beşte bir oranında (%+19,5) artarak 3 milyar $ oldu.

Ticari binalar için inşaat izinleri ise neredeyse üçte bir (%+31,2) artarak 1,6 milyar $ oldu. Kasım ayında kurumsal binalar için inşaat izinleri, yaklaşık dörtte bir (+%23,2) artış göstererek 900 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Endüstriyel binalar için inşaat izinleri ise Kasım ayında %9,3 düşerek 537 milyon $ olarak kaydedildi ve altı ay içinde beşinci düşüşünü yaşadı.