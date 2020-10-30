Kanada’da inşaat izinlerinin değeri Eylül ayında %17 arttı

Cuma, 30 Ekim 2020 11:53:15 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın açıklamasına göre, Eylül ayında Kanada’da inşaat izinlerinin değeri tüm sektörlerde büyüme göstererek aylık %17 artışla 9,4 milyar $ oldu. Eylül ayında Covid-19 vakalarının birçok bölgede artmasıyla, bazı belediyeler müteahhitlerin, karantina ihtimaline karşı önlem olarak başvurularını erken yapmaya başladığını belirtti.

Eylül ayında, tek haneli konut ve apartman dahil olmak üzere toplam konut inşaat izinleri %6,9 artışla 6 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda tek haneli konut inşaat izinleri %8,9 artışla 2,8 milyar $ olurken, apartman inşaat izinleri ise %5,2 artışla 3,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında konut dışı inşaat izinleri %40,6 artarak 3,4 milyar $ oldu.

Endüstriyel binalar için inşaat izinleri, üst üste üç aylık düşüşün ardından Eylül ayında %49,1 artışla 713 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında kurumsal binalar için inşaat izinleri, üst üste iki aylık düşüşün ardından %30,2 artış kaydederek 799 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.