Kanada’da inşaat izinlerinin değeri Ekim ayında %14,6 düştü

Çarşamba, 02 Aralık 2020 10:28:16 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın açıklamasına göre, Ekim ayında Kanada’da inşaat izinlerinin değeri aylık %14,6 düşüşle 8,2 milyar $ oldu. Eylül ayı sonuçları bugüne kadarki en yüksek ikinci seviye olurken, Ekim ayı sonuçları son zamanlardaki sonuçlara daha yakın seviyede.

Ekim ayında konut dışı inşaat izinleri, önceki ay birçok büyük izin verilmesinin ardından %29,5 düşerek 2,5 milyar $ oldu.

Ekim ayında ticari binalar için inşaat izinleri, %40,9 düşüşle 1,2 milyar $ seviyesinde yer alarak 2011 yılının Kasım ayından beri en düşük seviyesini kaydetti.

Endüstriyel binalar için inşaat izinleri, Ekim ayında %19,8 düşüşle 582 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında kurumsal binalar için inşaat izinleri %9,9 düşüş kaydederek 723 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında toplam konut inşaat izinleri, Eylül ayında rekor seviyeye çıkmasının ardından güçlü kalmaya devam ederek %5,9 düşüşle 5,7 milyar $ oldu.

Ekim ayında tek haneli konut inşaat izinleri, salgın dönemi boyunca üst üste beş ay artmasının ardından %2,2 düşüşle 2,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda apartman inşaat izinleri ise %9 düşüşle 3 milyar $ seviyesinde yer aldı.