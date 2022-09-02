Kanada’da inşaat izinleri Temmuz ayında %6,6 azaldı

Cuma, 02 Eylül 2022 09:37:38 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Temmuz ayında çoğunlukla konut inşaat izinlerinin %8,6 düşüşle 7,6 milyar $ seviyesine gerilemesi nedeniyle %6,6 düşerek 11,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda konut inşaat izinleri %8,6 düşüşle 7,6 milyar $ oldu. Diğer eyaletlerde meydana gelen düşüşler British Columbia ve Ontario’da konut inşaat izinlerinde kaydedilen sert artışı dengeledi.

Tek haneli konut inşaatı izinleri %5,7 azaldı. Söz konusu düşüşe rağmen tek haneli konut inşaat izinleri geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen seviyenin %14,8 üzerinde yer aldı.

Çok haneli konut inşaat izinleri %11,1 düştü. En büyük düşüşler %32,8 ile Ontario’da gözlendi.

Temmuz ayında konut dışı inşaat izinleri çoğunlukla %2,1 düşerek 3,6 milyar $ seviyesine geriledi. Endüstriyel binalar için inşaat izinlerindeki düşüş ticari ve kurumsal binalar için inşaat izinlerinde meydana gelen artışı dengeledi.

Öte yandan endüstriyel binalar için inşaat izinleri çoğunlukla Ontario’da meydana gelen %31,1 düşüş nedeniyle %16,9 azaldı.

Ticari binalar için inşaat izinleri %0,1 artarken, Alberta %72,8 ile en yüksek artışı bildirdi.

Aynı ayda kurumsal binalar için inşaat izinleri de %7,9 arttı. British Columbia kurumsal binalar için inşaat izinlerinde %207,2 ile başı çekti.