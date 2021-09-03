Kanada’da inşaat izinleri Temmuz ayında %3,9 düştü

Cuma, 03 Eylül 2021 10:27:17 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Temmuz ayında %3,9 düşüş göstererek 9,9 milyar $’a geriledi.

British Columbia, Newfoundland ve Labrador hariç tüm şehirlerde inşaat izinleri düşüş gösterirken, Alberta, %23,4 düşüşle ilk sırada yer aldı. Konut inşaatı izinleri %3,1 ve konut dışı inşaat izinleri ise %5,6 düşüş gösterdi.

Temmuz ayında, tek haneli konut inşaat izinleri %9,6 düşerken, iki şehirde artış kaydedildi. Söz konusu düşüşün büyük bir çoğunluğunda Ontario etkili oldu.

Çok haneli konut inşaat izinleri Temmuz ayında %2,7 arttı. British Columbia, katma değeri yüksek bina inşaatlarıyla %55,1 artış gösterirken, çok haneli konut inşaat izinleri bir önceki ay %67,6 artış gösteren Ontario, katma değeri yüksek bina inşaat izinlerinin azalması nedeniyle Temmuz ayında %11,7 düştü.

Söz konusu ayda, konut dışı inşaat izinleri, Ontario’da kaydedilen %17,3 artışa rağmen %5,6 düşerek 2,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. 7 şehirdeki konut dışı inşaat izinleri azalırken, Alberta %46,9 ile ilk sırada yer aldı.

Kurumsal binalar için inşaat izinleri üç ay üst üste düşerek 718 milyon $ seviyesine geriledi. Kurumsal binalar için inşaat izinleri sekiz şehirde düşerken, en büyük düşüş Quebec’te görüldü. Bununla birlikte, Ontario’da kurumsal binalar için inşaat izinleri %60 arttı.

Alberta’da kurumsalar binalar için inşaat izinleri, Haziran ayında kaydedilen %56,6 artışın ardından %45,5 azaldı. Alberta dahil olmak üzere diğer altı şehirde görülen düşüşler nedeniyle ülke genelindeki kurumsal binalar için inşaat izinleri %6,9 düşüşle 1,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Endüstriyel binalar için inşaat izinleri ise Temmuz ayında %17,6 artarak 612 milyon $ seviyesine çıktı. Endüstriyel binalar için inşaat izinlerinde en büyük artışın Quebec’te olduğu bildirildi.