Kanada’da inşaat izinleri Şubat ayında %21 arttı

Salı, 05 Nisan 2022 09:49:30 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Şubat ayında %21 artışla 12,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Aynı ayda, konut inşaatı izinleri %9,8, konut dışı inşaat izinleri %43,2 artış kaydetti.

Konut inşaatı izinleri %9,8 artışla 7,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Dokuz eyaletteki konut inşaatı izinlerinde artışlar olduğu bildirildi.

Çok haneli konut inşaat izinleri British Columbia’da kaydedilen %57,9 artışın desteğiyle bir önceki ay kaydedilen düşüşü tersine çevirerek %18,5 yükseldi.

Şubat ayında konut dışı inşaat izinleri çoğunlukla British Columbia ve Quebec’te kaydedilen artışlarla birlikte %43,2 artarak 4,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Kurumsal binalar için inşaat izinleri ise %216,4 arttı.

Ticari binalar için inşaat izinleri altı eyalette kaydedilen artışların katkısıyla %5,6 yükseldi.

Söz konusu ayda endüstriyel binalar için inşaat izinlerinde kaydedilen %27,9 düşüşte çoğunlukla Quebec ve Ontario’da kaydedilen düşüşler etkili oldu.