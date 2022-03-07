Kanada’da inşaat izinleri Ocak ayında %8,8 düştü

Pazartesi, 07 Mart 2022 09:50:22 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Ocak ayında %8,8 düşüşle 10,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Aynı ayda, konut inşaatı izinleri %11,6 düşüşle 6,7 milyar seviyesine gerilerken, konut dışı inşaat izinleri %2,7 düşerek 3,4 milyar $ oldu.

Konut inşaatı sektöründe çok haneli konut inşaatı izinleri %18,5 ile en büyük düşüşü kaydederken, tek haneli konut inşaat izinleri %3,8 geriledi. Ocak ayında, Ontario ve British Columbia söz konusu düşüşlerde başı çekti.

Ticari binalar için inşaat izinleri Ocak ayında %10,2 geriledi. Söz konusu izinlerde en büyük düşüş Ontario ve British Columbia’da gözlendi.

Endüstriyel binalar için inşaat izinlerinde kaydedilen %15,2 artış ticari binalar için inşaat izinlerindeki düşüşü kısmen dengeledi.

Aynı ayda, kurumsal binalar için inşaat izinleri Aralık ayına kıyasla hafifçe geriledi. Altı eyalette kaydedilen düşüşler çoğunlukla Ontario’da kurumsal binalar için inşaat izinlerindeki artışla dengelendi.