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Kanada’da inşaat izinleri Nisan ayında %0,6 düştü

Cuma, 03 Haziran 2022 09:32:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Nisan ayında %0,6 düşüşle 11,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Konut dışı inşaat izinlerinde kaydedilen %5 artış, konut inşaat izinlerinde kaydedilen %3,3 düşüşü çoğunlukla dengeledi.

Söz konusu ayda konut inşaat izinleri çoğunlukla Ontario ve British Columbia’daki izinlerin düşmesi nedeniyle %3,3 düşüşle 7,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Yedi eyalette ise artışlar olduğu bildirildi.

Tek haneli konut inşaatı izinleri çoğunlukla Alberta’da kaydedilen %11,9 düşüşe bağlı olarak %2 azaldı.

Bununla birlikte çok haneli konut inşaat izinleri %4,4 düştü.

Söz konusu ayda konut dışı inşaat izinleri %5 artışla 3,9 milyar $ seviyesine çıkarken, endüstriyel binalar için inşaat izinleri %35,1 artış kaydetti.

Öte yandan ticari binalar için inşaat izinleri %6,4 düşse de kurumsal binalar için inşaat izinleri %7,2 artış gösterdi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İnşaat 

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