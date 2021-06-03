Kanada’da inşaat izinleri Nisan ayında %0,5 düştü

Perşembe, 03 Haziran 2021 10:16:49 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada’nın açıklamasına göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kırılan rekorun ardından %0,5 düşüşle 11,1 milyar $ oldu.

Söz konusu hafif düşüşte, British Columbia ve Quebec şehirlerinde konut dışı sektöründen elde edilen artışların, konut sektöründeki düşüşü geçmesi etkili oldu.

Nisan ayında, konut sektörü inşaat izinleri %6,7 düşüşle 7,7 milyar dolar seviyesine gerilemesine rağmen kaydedilen en büyük ikinci seviye oldu. Söz konusu gerilemede, British Columbia ve Quebec şehirlerinde kaydedilen düşüşler etkili oldu.

Çok haneli konut inşaat izinleri, %6,5 düşüşle 4,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ontario ve Alberta şehirlerinde elde dilen artışlar, British Columbia ve Quebec şehirlerinde yaşanan düşüşü dengelemek için yeterli olmadı.

Söz konusu ayda, ticari binalar için inşaat izinleri %28,7 artışla 1,9 milyar $ seviyesine çıktı.

Öte yandan, kurumsal binalar için inşaat izinleri %23,1 artışla 910 milyon $ oldu. Söz konusu artışta, Quebec’te Mart ayında kaydedilen %53,6 düşüşe kıyasla %135,7 artışın etkisi oldu. Nisan ayında en çok inşat izni veren şehir Quebec oldu.

Endüstriyel binalar için inşaat izinlerinin ise %13,2 düşüşle 592 milyon $’a geriledi. Söz konusu düşüşte, Ontario’da Nisan ayında verilen inşaat izinlerinin, bir önceki aya kıyasla düşmesi etkili oldu.

Konut dışı inşaat izinlerinin tamamı %17,4 artışla 3,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi.