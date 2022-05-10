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Kanada’da inşaat izinleri Mart ayında %9,3 düştü

Salı, 10 Mayıs 2022 09:33:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Mart ayında çoğunlukla konut dışı inşaat izinlerinin %29,5 düşüşle 3,7 milyar $’a gerilemesine bağlı olarak %9,3 düşüşle 11,7 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Tek haneli konut inşaatı izinleri %3,3 artışla geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Ontario’da tek haneli konut inşaat izinleri %12 arttı.

Çok haneli konut inşaat izinleri ülke genelinde %6 yükseldi.

Söz konusu ayda konut dışı inşaat izinleri %29,5 düşerken, ticari binalar için inşaat izinleri %7,2 düşüş ve endüstriyel binalar için inşaat izinleri ise %2,8 artış kaydetti.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika inşaat 

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